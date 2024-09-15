Karaman'da, polis ekiplerinin başarılı bir operasyonu sonucunda protez saçı içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli M.A., uyuşturucu maddeleri kafasına sakladığı protez saçla yakalandı.

Şüpheliler araçta ve üzerlerinde arandı

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A. ve F.B. isimli şahısların Konya'dan Karaman'a uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine harekete geçen ekipler, şahısların içinde bulunduğu aracı köy yolunda durdurdu. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde bulunamazken, M.A.’nın tedirgin davranışları ekiplerin dikkatini çekti.

Protez saçtan 18.32 gram uyuşturucu çıktı

M.A.'nın sürekli olarak kafasının üzerine elini koyması ve protez saçı tedirgin bir şekilde tutması polis tarafından şüpheli bulundu. Yapılan detaylı aramada, M.A.’nın kafasına gizlenmiş 18.32 gram uyuşturucu maddesi bulundu. Bu bulgunun ardından, iki şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor

Gözaltına alınan M.A. ve F.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.