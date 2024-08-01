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Ayrıca U13 kızlar yüksek atlamada Aysima Nazik Türkiye Dördüncüsü, uzun atlama Duru Şenol ise 4.87'lik derecesiyle Türkiye Beşincisi oldu.

Kulübün sporcularından U13 kızlarda Duru Şenol fırlatma topunda 61.70'lık derecesiyle, U13 kızlarda Cazibe Tunga sırıkla yüksek atlamada 2.60'lık derecesiyle ve U12 erkeklerde yüksek atlamada Toprak Bahçeli Türkiye Üçüncüsü oldu.

27-28 Temmuz tarihlerinde Konya'da yapılan 934 sporcunun katıldığı U14 Türkiye Şampiyonası'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor atletleri üç madalya kazandı.

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