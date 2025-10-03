İzmir Yeşilay Spor Kulübü, Türkiye Şampiyonalarında elde ettiği başarılarla öne çıktı. Kulüp, madalya kazanan genç sporcuları Ülkü Grup Merkez Binası’ndaki etkinlikte onurlandırdı.

Türkiye Şampiyonalarında Dereceye Giren Sporcular

Etkinlik, sporcular, antrenörler ve velilerin katılımıyla gerçekleşti. Kahvaltının ardından genç sporculara madalya ve hediyeleri takdim edildi.

Kulüp Başkanı ve Yetkililerden Destek Mesajı

Yeşilay İzmir Şube Başkanı ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ile İzmir Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Ümit Ülkü, gençlerin sevinçlerine ortak oldu. Yahşi, "Yeşilay olarak sporun ve gençliğin daima yanındayız" dedi.

Kulüp Desteği ve Yeni Hedefler

Ümit Ülkü, kulüp olarak genç sporculara destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Elde edilen başarıların İzmir ve Türkiye için gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Organizasyonda sporcuların yeni hedeflerine ulaşmaları için desteğin süreceği mesajı verildi.