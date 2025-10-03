Konak Belediyesi’nin Mutlu Çocuklar Oyun Evleri’nde 3-5 yaş grubu çocukların anneleri, “Yaygın Çocuk Hastalıkları” seminerine katıldı. Seminere Medicana International İzmir Hastanesi’nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elçin Keser katıldı ve anneleri bilgilendirdi.

Seminere Katılım ve İçerik

Beştepeler ve Toros Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen seminerlerde, anneler çocuklarda sık görülen enfeksiyonlar, üst solunum yolları enfeksiyonları, ateş yükselmesi, antibiyotik kullanımı, cilt döküntüleri, bulantı ve kusma gibi konularda bilgilendirildi. Anneler, merak ettikleri soruları doğrudan uzmanına sorma fırsatı buldu.

Uzman Dr. Keser: Bilinçlenme Önemli

Dr. Elçin Keser seminerlerin önemini şöyle anlattı:

“Özellikle hastaneye ulaşımda zorluk yaşanan bölgelerde annelerin bilinçli olması çok önemli. Annelerle kreş dönemindeki çocuklarda yaygın görülen hastalıkları konuştuk. Her çocuğun özel olduğunu ve çocuğa göre müdahale gerektiğini vurguladık. Enfeksiyonlara karşı önlem almak için çocukları kreşe gönderirken nelere dikkat etmeleri gerektiğini ve el yıkamanın önemini anlattık. Bu seminerler çok faydalı oldu.”

Dr. Keser, seminerlerin gerçekleşmesini sağlayan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya da teşekkür etti.