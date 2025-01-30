İzmir Bölgesi Tarımsal Kalkınma ve Süt Üretim Kooperatifleri, Foça'da düzenlenen önemli bir toplantıda bir araya gelerek, üretici süt taban fiyatını 17 lira 70 kuruş olarak belirledi. Ulusal Süt Konseyi’nin belirlediği fiyatın üzerine hizmet ve soğutma bedellerinin eklenmesiyle ortaya çıkan bu rakam, süt üreticileri için bir nefes oldu.

Süt üretiminde kalite ve fiyat desteği

Foça Bağarası ve Yenibağarası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ferdi Baydaroğulları’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, İzmir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (İZMİR HAYKOOP) ve Tire Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk'ün yanı sıra bölgedeki birçok kooperatif başkanı ve yetkilisi katıldı. Toplantıda, süt kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar ve üreticilerin yaşadığı sorunlar ele alındı. Aynı zamanda, kooperatiflerin ellerinde biriken süt fazlasına dikkat çekilerek, üreticilerin fiyat belirsizliği yaşadığı ifade edildi.

"Kaliteyi artıralım, fiyatı sabitleyelim"

İZMİR HAYKOOP Başkanı Osman Öztürk, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, üç önemli madde üzerinde yoğunlaştıklarını belirtti. Öztürk, süt kalitesini artırarak Ulusal Süt Konseyi’nin belirlediği standartların üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, üretici için kurtarıcı bir fiyatın belirlenmesinin önemine dikkat çekerek, 17,70 TL taban fiyat üzerinde mutabık kaldıklarını ifade etti. Süt fazlalığına karşı süt tozu kotasının artırılması için de destek talep edildiğini belirtti.

Toplantının ev sahibi Ferdi Baydaroğulları, üreticileri bir araya getirmekten mutluluk duyduklarını ve bu birlikteliğin sürekli hale geleceğini belirtti. Sanayicilerin de belirlenen fiyatı destekleyeceğini umduklarını ifade etti. Toplantının devamında, süt üreticileri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının detayları ilerleyen günlerde yazılı olarak paylaşılacak.