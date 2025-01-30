Karşıyaka, basketbol takımının sponsor kaybı ve yönetimsel krizlerle zorlu bir dönemden geçiyor. Başkan İlker Ergüllü, kulübün mevcut durumu ve çözülmesi gereken problemler hakkında ilk kez detaylı açıklamalar yaptı. 24 Aralık’taki kongrede görevine devam eden Ergüllü, camianın birlik ve beraberlik içinde olmasının önemine değindi.

Mali kriz ve çözüm arayışları devam ediyor

Ergüllü, kulübün içinde bulunduğu mali krize dikkat çekerek, "Camia destek verirse sezon sonuna kadar devam edebilirim. Ancak çözülmesi gereken çok sıkıntı var," dedi. Basketbol şubesindeki sponsorluk krizinin, kulübün en büyük gelir kaynağı olan sponsorluk gelirlerini zora soktuğunu belirten Ergüllü, mali yükü omuzlarında hissettiklerini ifade etti.

"Yanlış yönetim mi?"

Başkan Ergüllü, basketbol takımının Süper Lig'deki başarısının kaybedilmesinin ardından yaşanan sponsor krizi hakkında şunları söyledi: "Takım kurulumunda en iyi kadroyu oluşturduk. Ama sponsor arayışımızda yeterli sonuç alamadık." Ergüllü, futbolda da geçmiş yılların birikmiş başarı açığını kapatmaya çalıştıklarını, ancak bu yıl zorlu bir gruba düştüklerini belirtti.

Kayyum süreci ve istifa iddiaları

Karşıyaka'nın kayyuma kalmaması için gösterdikleri çabalar hakkında da konuşan Ergüllü, "O gün kulübün zarar görmemesi için göreve geldim. Ancak istifa iddiaları süreci baltalıyor," dedi. Sürecin kamuoyunda yanlış anlaşıldığını ve takımın başarıya odaklanması gerektiğini vurguladı.

Sponsorluk anlaşmalarına yoğun çaba sarf ediliyor

Basketbol şubesindeki sponsor kaybı sonrası kulüp, yeni sponsorluk anlaşmaları için yoğun bir çaba sarf ediyor. Ergüllü, şu an 4 farklı firma ile görüşmelerin sürdüğünü ve önümüzdeki dönemde bu sponsorluk anlaşmalarının kulübü rahatlatacağını belirtti.

"Bu sene o sene olacak"

Futbol takımının TFF 3. Lig'deki hedeflerini de açıklayan Ergüllü, "Bu sene o sene olacak. Hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz," dedi. Yıl sonunda hedefe ulaşmak için kulüp içindeki bütün kaynakları kullanacaklarını ifade etti.

Gelecek için şirketleşmeyi sürecine girmeyi düşündüklerini belirtti

Ergüllü, kulübün uzun vadede finansal sürdürülebilirliği için şirketleşme sürecine girmeyi düşündüklerini belirterek, "Bütün borçları kapatsak bile kulüp sahiplerinin bu süreçten pay alması gerekebilir," diye ekledi.