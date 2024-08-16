Türkiye Futbol Federasyonu, 10 gruptan oluşacak Bölgesel Amatör Lig gruplarını belirledi. Resmi sitesinde paylaştığı gruplarda 14 takımlı 2 grup, 15 takımlı 4 grup, 16 takımlı 3 grup ve 17 takımlı bir grup var.

2024-2025 sezonu BAL müsabakaları 5-6 Ekim'de başlayacak. Müsabakaların fikstürü ise Eylül ayının ilk haftası çekilerek belli olacak.

TFF'den gelen açıklama şu şekilde:

"Amatör İşler Kurulu Başkanı Selçuk Azeri başkanlığında toplanan Bölgesel Amatör Lig Yürütme Kurulu, 2024-2025 Sezonu Bölgesel Amatör Lig gruplarını belirledi.



76 ilden 153 takımın katılacağı Bölgesel Amatör Lig, 14'lü 2 grup, 15'li 4 grup, 16'lı 3 grup ve 17'li 1 grup olmak üzere toplam 10 gruptan oluştu.



5-6 Ekim 2024 tarihlerinde başlayacak olan 2024-2025 Sezonu BAL müsabakaları fikstür çekimi ise Eylül ayının ilk haftası gerçekleştirilecek."

İzmir takımları, 7. grupta mücadele edecek. Yedinci grupta 5 İzmir takımı, 3 Aydın takımı, 3 Denizli takımı, 2 Muğla takımı, 1 Burdur ve 1 Afyon takımı bulunacak. Toplamda 15 takımın bulunduğu 7. Grup'ta takımlar şu şekilde:

İzmir - İZMİRSPOR

İzmir - Çeşme Belediyespor

İzmir - Balçova

İzmir - Asarlık

İzmir - Torbalıspor

Aydın - Sökespor

Aydın - Kuyucakspor

Aydın - Didim Belediyespor

Denizli - Yeşil Çivril Belediyespor

Denizli - Sarayköyspor

Denizli - Denizli İdman Yurdu Güreller Spor

Muğla - Ortaca Belediyespor

Muğla - Yatağanspor

Burdur - Bucak Belediye Oğuzhanspor

Afyon - Sandıklıspor