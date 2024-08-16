Dün gece Karşıyaka Yamanlar Dağı'nda 08.30 sularında başlayan ve sabah saatlerinden itibaren rüzgarın etkisiyle büyüyerek farklı noktalara yayılan yangın ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde alevlere teslim olan Doğançay Mahallesi'nden ihbar hattımıza gelen bir habere göre, orman yangınlarını başlatan şüpheliler polis tarafından tespit edilerek yakalandı.

Polisin yakaladığı iddia edilen aile ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmazken, yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.