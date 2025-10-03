HABEREKSPRES- İzmir Şoförler Odası Başkanı Erkan Özkan, korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle davalık oldukları Martı TAG’ın ulusal televizyonlarda yayımlanan reklamlarına sert tepki gösterdi. Özkan, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’na başvuruda bulunarak, reklamların durdurulmasını talep etti.

"Şirkete idari para cezası uygulanmasını talep ediyoruz"

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, Martı TAG’ın 29 Eylül’de ulusal televizyonlarda yayımlanan reklamları için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’na şikayette bulunduklarını duyurdu. Özkan, Martı TAG’ın korsan taşımacılık yapmasının yanı sıra bu haksız kazancı ile reklamlar vererek kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını ifade etti. “Bu reklamların durdurulmasını, şirkete idari para cezası uygulanmasını talep ediyoruz” dedi.

"Birileri haksız kazançlarla reklam üstüne reklam yapıyor"

Erkan Özkan, korsan taşımacılığın yalnızca İzmir için değil, tüm Türkiye için büyük bir sorun oluşturduğunun altını çizdi. Korsan taşımacılıkla mücadelelerinde kararlı olduklarını belirten Özkan, Martı TAG’ın faaliyetlerinin esnafın emeğini çaldığını vurguladı. Ayrıca, “Birileri haksız kazançlarla reklam üstüne reklam yapıyor. Kimse sormayacak mı bu değirmenin suyu nereden geliyor?” diyerek, bu tarz şirketlerin vergi ödemeyen, sigorta yatırmayan yapılar olduğunu ve bunların nasıl bu kadar büyük reklam bütçeleriyle faaliyet gösterebildiğini sorguladı.

"Taksiciler esnafın emeğini korumaya devam edecek"

Başkan Özkan, Martı TAG’ın hazırladığı reklamın taksici esnafına hakaret içerdiğini ve “Taş Devri”ne ait, çağ dışı bir imaj yaratıldığını belirtti. Özkan, "Taksicilerimizi ‘Taş Devri'ne ait, çağın gerisinde kalmış insanlar gibi göstermek kabul edilemez" diyerek, taksicilerin meslek onurunu zedeleyen bu tutumu kınadı. Ayrıca, esnafın yıllardır güvenle hizmet verdiğini ve emeğin küçümsenmesine karşı duracaklarını vurguladı.

"Biz hakkımızı mahkemelerde arayacağız"

Erkan Özkan, Martı TAG’a karşı hukuk yoluyla mücadelelerini sürdüreceklerini ve bu tarz reklamların daha fazla yayılmaması için gerekli hukuki yaptırımların uygulanması gerektiğini söyledi. Şoförler Odası Başkanı, "Biz hakkımızı mahkemelerde arayacağız, emeğimizi korsan taşımacılara ve haksız algı operasyonlarına bırakmayacağız" şeklinde konuştu.