Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayı enflasyon verilerine dair açıklamalarda bulundu. Şimşek, zirai don ve kuraklığın gıda fiyatlarını artırdığını ve bunun eylülde yüksek gerçekleşen enflasyona 1,1 puan katkı sağladığını ifade etti.

Enflasyon kuraklık nedeniyle arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eylül ayında enflasyonun yüksek gerçekleşmesinin sebepleri arasında gıda fiyatlarının belirleyici olduğunu belirtti. Şimşek, zirai don ve kuraklık nedeniyle gıda enflasyonunun uzun dönem eylül ayı ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleştiğini ve bu durumun aylık enflasyona 1,1 puan katkı sağladığını vurguladı.

Bakan Şimşek, okulların açıldığı eylül ayında eğitim grubunun ve ilgili diğer kalemlerin de aylık enflasyona yaklaşık 0,7 puan katkıda bulunduğunu söyledi. Bu etki, gıda fiyatlarındaki artışın yanı sıra enflasyona ek bir yük getirdi.

Dezenflasyon süreci devam edecek

Şimşek, enflasyonun ana eğiliminin dezenflasyon yönünde olduğunu ifade etti. Dönemsel etkilerin azalması ve arz yönlü politikaların etkisiyle, program önceliği olan dezenflasyon sürecinin devam edeceğini belirtti. Bakan, enflasyonla mücadelede belirlenen stratejinin başarılı bir şekilde işleyeceğini vurguladı.

Bakan Şimşek, açıklamalarında kuraklık ve zirai donun etkisini gösteren tabloları da paylaştı. Bu tablolar, gıda fiyatlarındaki artışın daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak veriler sundu.