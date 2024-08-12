Yangının Gültepe Mahallesi'ndeki bir bahçede başladığı, ardından çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçradığı belirtildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve Kütahya Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Olay yerine 6 arazöz, 4 itfaiye aracı ve bir yangın söndürme helikopteri gönderildi. Yaklaşık 150 personelin görev aldığı yangın söndürme çalışmalarında, alevlerin bölgeye daha fazla yayılması önlendi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, yangının yaklaşık bir hektarlık alanda etkili olduğunu ve ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındığını ifade etti. Ekiplerin şu anda soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Dingil, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için tüm önlemlerin alındığını vurguladı.