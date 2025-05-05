Kasım Taşdoğan, 20:30'da İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi sahnesinde sevenleriyle buluşacak. Konser detayları haberimizde.
Kasım Taşdoğan İzmir konseri ne zaman, nerede, saat kaçta?
Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Kasım Taşdoğan, İzmirli müzikseverlerle buluşuyor. Sanatçı, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde sahne alacak. Etkinlik, 06 Mayıs 2025 Salı günü saat 20:30'da başlayacak.
Konserde Kasım Taşdoğan, sevilen eserlerinden oluşan geniş repertuvarıyla dinleyicilerine müzik dolu bir akşam yaşatacak.
Kasım Taşdoğan konseri etkinlik bilgileri
|Bilgi Türü
|Detay
|Sanatçı
|Kasım Taşdoğan
|Tarih
|06 Mayıs 2025 Salı
|Saat
|20:30
|Mekan
|Nazım Hikmet Kültür Merkezi, İzmir
|Bilet Durumu
|Sınırlı sayıda bilet satışta
|Kategori
|Türk Halk Müziği Konseri
Etkinliğe katılmak isteyen izleyiciler, biletlerini çeşitli online bilet satış platformları üzerinden temin edebiliyor. Kontenjanın sınırlı olduğu konsere yoğun ilgi bekleniyor.
Bilet satış kanalları:
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Biletix
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Passo
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Nazım Hikmet Kültür Merkezi Gişesi
Nazım Hikmet Kültür Merkezi nerede?
Etkinlik, İzmir'in Konak ilçesinde yer alan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Mekân, toplu taşıma ile kolay ulaşılabilir konumda bulunuyor.
Etkinlikle ilgili uyarılar
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Etkinlik alanına girişler 20:00 itibarıyla başlayacak.
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12 yaş altı katılımcılar aile eşliğinde giriş yapabilir.
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Profesyonel kayıt cihazı kullanımı yasaktır.