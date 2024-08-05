Türk tiyatrosunun saygın isimlerinden Sema Çeyrekbaşı'nın hayatını kaybettiği bildirildi. 1951 doğumlu oyuncu, son olarak "Sandık Kokusu" dizisinde rol almıştı. Beyninde pıhtı atması nedeniyle uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Çeyrekbaşı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sema Çeyrekbaşı'nın vefatını, Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu: "Değerli meslektaşımız Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun." Bu acı haber, sanat camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Sema Çeyrekbaş kimdir?

Sema Çeyrekbaşı, 1951 yılında İzmir'de dünyaya geldi ve Türkiye'de kadın hareketinin öncülerinden Latife Bekir Çeyrekbaşı'nın torunu olarak tanındı. İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda birçok önemli rol üstlendi ve 1993-1994 sezonunda Sanat Yönetmeni olarak görev yaptı.

Oyunculuğu ile birçok ödül kazanan Çeyrekbaşı, 2007'de "Inishmaan'ın Sakatı" oyunundaki performansı ile 11. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü'nü kazandı. 2011'de "Temiz Ev" oyunundaki başarısı, 15. Afife Tiyatro Ödülleri ve 16. Sadri Alışık Ödülleri'nde Komedi veya Müzikal Dalında Yardımcı Rolde Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödüllerine layık görülmesini sağladı.

Çeyrekbaşı ayrıca, "Kuyucaklı Yusuf," "Kadının Adı Yok," ve "Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak" gibi önemli Türk filmlerinde de rol aldı.