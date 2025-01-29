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1964 doğumlu olan Önel, 61 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ayrıca Ege Telgraf TV’de program yapımcılığı yapan Önel, İzmir'in çeşitli etkinliklerinde sunuculuk görevini üstlendi.

Kanal 1'de sunduğu yarışma programları ve Ege TV’deki gezi programlarıyla tanınan Erhan Önel, İzmir televizyonculuğunun önemli isimlerindendi.

Törene, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, siyasetçiler, gazeteciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Önel'in naaşı, Buca Yeniyol Camisi'ne getirildi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, Önel'in cenazesi Kaynaklar Mahallesi Sarılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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