29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İzmirliler bugün İZBAN’ı ücretsiz kullanabilecek. Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlandı.

İZBAN 29 Ekim’de ücretsiz hizmet veriyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında, İzmir’de kent içi raylı sistemlerden biri olan İZBAN, gün boyunca ücretsiz olacak. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar İZBAN hattında ücretsiz seyahat edebilecek.

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, uygulama sadece İzmir’de değil, Türkiye genelindeki bazı raylı sistem hatlarını da kapsıyor.

Cumhurbaşkanı kararı Resmî Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 29 Ekim 2025 Çarşamba günü sabah 00.00’dan gece 24.00’e kadar belirli raylı sistemlerde vatandaşlardan ücret alınmayacak.

Ücretsiz ulaşım uygulaması şu hatlarda geçerli olacak:

Başkentray (Ankara)

Marmaray (İstanbul)

İZBAN (İzmir)

Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı (İstanbul)

Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı

Vatandaşlar Cumhuriyet coşkusunu ücretsiz ulaşım ile kutlayacak

İzmirliler, Cumhuriyet’in 102. yıl dönümünü kutlarken şehir içinde rahatça seyahat edebilecek. Gün boyunca yapılacak fener alayları, konserler ve resmi törenlere katılmak isteyen vatandaşlar, ücretsiz ulaşım uygulamasından faydalanabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, “Cumhuriyetimizin 102. yılı dolayısıyla vatandaşlarımızın bayram coşkusuna katılımını kolaylaştırmak amacıyla raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz hale getirilmiştir.” ifadelerine yer verildi.