Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün maskı, Buca’nın Yeşildere Mahallesi'ndeki kayaya yapılmıştı. Ancak, yağışlar sonrası dağdan inen çamurlu sular nedeniyle mask tanınmaz hale geldi. Atatürk'ün çene altındaki beton parçası da düşmüş durumda.

Vatandaşların tepkisi

Haber ekspres gazetesinden Turgay KILIÇ'ın haberine göre, bölge sakinleri ve İzmirli vatandaşlar bu görüntüden büyük rahatsızlık duyarak üzüntülerini dile getirdi. Gazetemize ulaşan İzmirli vatandaşlar, "İzmir’imizin ve Buca’mızın simgelerinden biri haline gelen Atatürk Maskı’nın bu içler acısı hali bizleri çok üzüyor. İlgisizlik bizi kahrediyor. Buca Belediye Başkanımız Görkem Duman’a çağrımızdır. Bu duruma bir son verilsin ve mask eski görkemli haline getirilsin. Bu konuda Başkan’dan adı gibi görkemli bir hamle bekliyoruz" dedi.

42 milyon lira harcandı

Atatürk siluetli beton kabartma, dönemin AK Partili Belediye Başkanı Cemil Şeboy tarafından başlatıldı. Heykeltıraş Harun Atalayman tarafından 2006 yılında 4,2 milyon lira (o dönemde 2,5 milyon ABD Doları) maliyetle yapımına başlandı ve 3 yıl sonra, 2009'da tamamlandı. 42 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek heykeli unvanına sahip beton kabartma, dünyada ise kabartma heykeller arasında 10'uncu sırada yer alıyor. Maskın tamamlanması ve açılışı ise dönemin Buca Belediye Başkanı CHP’li Ercan Tatı tarafından 2009’da gerçekleştirildi.

Acil müdahale bekleniyor

İzmirliler, Başkan Duman’dan Atatürk Maskı’nın eski görkemine kavuşturulması için acil bir müdahale bekliyor. Bu tarihi eserin yeniden görkemli haline dönmesi, vatandaşların en büyük arzusu. Başkan Duman’ın nasıl bir hamle yapacağı merak konusu.