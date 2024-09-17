Türk pop müziğinin sevilen ismi Hande Yener, 29 Eylül 2024 Pazar günü İzmir Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda hayranlarıyla buluşuyor. Saat 19:00'da başlayacak bu muhteşem konser, Hande Yener'in enerjik sahne performansı ve hit şarkılarıyla unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Yıllardır müzik listelerinin zirvesinde yer alan Hande Yener, sevilen şarkıları "Bodrum", "Kırmızı", "Alt Dudak" ve daha birçok hit parçasıyla dinleyicilerini coşturacak. Sahne enerjisi ve sıra dışı tarzıyla tanınan Yener, bu kez İzmir'deki hayranlarına müzik dolu bir gece sunmaya hazırlanıyor.