Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta şampiyonluk hedefleyen İzmirspor bugün deplasmanda Muğla Yatağanspor ile karşı karşıya geldi. Lacivert beyazlı takım mücadeleye Şener, Emre, Muhammed, Vedat, Onurcan, Oğuz, Umut Kaya, Murat, Eren, Fatih ve Hakkı Tosun 11'i ile çıktı. Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen İzmir ekibi 45. dakikada Eren'in attığı golle devreyi önde bitirdi. İkinci yarıda ise konuk ekip daha baskın bir futbol sergiledi. 58. dakikada Emre Ercan ile ev sahibi maça dengeyi getirdi: 1-1. 64. dakikada Emre Şahin ikinci sarı karttan kırmızıyı görünce İzmirspor 10 kişi kaldı. 69. dakikada Boğtan Kızıltan, Yatağan'ı öne geçirdi: 2-1.Karşılaşmada başka gol olmayınca İzmirspor deplasmanda Muğlu Yatağanspor'a 2-1 mağlup oldu. Şimşekler aldığı yenilgi ile ligde üçüncü sıraya kadar geriledi,

Kaynak: DHA