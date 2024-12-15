Dünya genelinde yapılan araştırmalar, düzenli kuru yemiş tüketiminin demans riskini azaltabileceğini ortaya koydu. Birleşik Krallık’ta yürütülen bir çalışmada, her gün bir avuç (yaklaşık 30 gram) kuru yemiş tüketen 60 yaş üstü kişilerin, demansa yakalanma riskinin yüzde 16 daha düşük olduğu belirlendi.

İspanya’da 7 yıllık araştırma

İspanya’da Bruno Bizzozero-Peroni, Valentina Diaz-Goni ve Nuria Beneit liderliğinde yürütülen bir diğer çalışma ise kuru yemiş tüketiminin demansa karşı koruyucu etkisini destekliyor. 50’li yaşlarında olan 50 binden fazla yetişkinin incelendiği bu araştırmada, günlük kuru yemiş tüketiminin demans riskini yüzde 12 oranında azalttığı tespit edildi. Tuzsuz kuru yemiş tercih edenlerde ise bu oran yüzde 16’ya kadar yükseldi.

Araştırma kapsamında, bin 400 demans vakası tespit edildi ve katılımcılar 7 yıl boyunca takip edildi. Kuru yemiş tüketmeyen bireylerle karşılaştırıldığında, her gün bir avuç kuru yemiş tüketenlerin demansa yakalanma olasılığının daha düşük olduğu ortaya çıktı.

Kuru yemişin diğer faydaları

Uzmanlar, kuru yemişlerin faydalarının sadece demansla sınırlı olmadığını belirtiyor. Büyük çaplı epidemiyolojik araştırmalara göre, haftada 140 gram veya daha fazla kuru yemiş tüketen bireylerin:

Kalp hastalığı riski yüzde 35 ila yüzde 50 oranında azalıyor.

Kuru yemişler, kilo kontrolüne ve sindirim sorunlarının çözümüne yardımcı oluyor.

Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak sağlığını koruyor.

Tuzsuz kuru yemiş tercihi önemli

Uzmanlar, özellikle tuzsuz kuru yemişlerin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Tuzsuz kuru yemiş tüketenlerin genel sağlık üzerinde daha olumlu etkiler yaşadığı ve kronik hastalık risklerinin azaldığı ifade ediliyor.