Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, gece saatlerinde meydana gelen yangın, dar sokaklarda müdahale güçlüğü yaşanmasına rağmen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenmedi.

Olayın detayları

Yangın, Orhan Mahallesi Camialtı Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap evde saat 00:30 sıralarında başladı. Evden yükselen alevleri gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sokakların dar olması nedeniyle ekipmanlarını taşımakta güçlük çekse de kısa sürede yangına müdahale etti.

Yangının büyümesiyle birlikte, itfaiye ekipleri uzun hortumlarla alevlere müdahale ederek yangını söndürmeyi başardı. Ancak, alevlerin evin her tarafını sarması sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi durumu iyi

Yangın sırasında evde yalnız yaşayan yaşlı kadının, yangının başladığı esnada dışarıya çıktığı öğrenildi. Kadının durumu iyi olduğu bildirildi.