Erzurum'da sabah saatlerinde meydana gelen 3,3 büyüklüğündeki deprem, yerel halkta kısa süreli bir endişe yaratsa da ciddi bir hasar ya da panik yaşanmadığı bildirildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, deprem sabah saatlerinde gerçekleşti.

Olayın detayları

AFAD'ın açıklamasına göre, Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 06:43'te 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 11,11 km olarak kaydedildi. Ardından, 06:48'de 2,2 büyüklüğünde bir artçı deprem daha gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3,3 olarak duyurdu ve sarsıntının Küçüktüy-Pasinler mevkiinde, 5 km derinlikte yaşandığını bildirdi. Kandilli Rasathanesi ayrıca 06:48'de, 2,4 büyüklüğünde bir diğer deprem olduğunu ve bu depremin derinliğinin 7,4 km olduğunu açıkladı.