Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, seyir halindeki bir kamyonet, park halindeki diğer kamyoneti yaklaşık 40 metre sürükleyerek büyük bir kazaya yol açtı. Kazada sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olayın detayları

Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Yenidoğan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 41 AUS 899 plakalı Kia marka kamyonet, park halindeki 16 BIK 042 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki kamyonet yaklaşık 40 metre sürüklendi.

Sürücü araçta sıkıştı

Kaza sonrası, 41 AUS 899 plakalı kamyonetin sürücüsü araç içinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarmak için müdahale etti. İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.