Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 gün önce çalınan otomobil, terk edilmiş halde bulundu. Şüpheli, aracın yakıtı bitene kadar kullanmış ve ardından aracı terk ederek kayıplara karışmıştı. Araç sahibi, şans eseri bulduğu aracını emniyet güçlerine bildirdi.

Olayın detayları

Muhammet T., 16 MA 0017 plakalı otomobilini Hamidiye Mahallesi Esen Sokak'ta park ettikten sonra, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından düz kontak yöntemiyle çalındı. Aracını 2 gün boyunca kullanan şüpheli, yakıtının bitmesi nedeniyle Orhaniye Mahallesi Mehter Sokak'ta aracı terk etti.

Araç sahibi durumu bildirdi

Şans eseri terk edilen aracı gören otomobil sahibi, durumu hemen emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, aracı inceleyerek sahibine teslim etti.