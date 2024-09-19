Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenimahalle'de otluk alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede söndürüldü. Yangın, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tepelik alanda başladı.

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, orman işletme müdürlüğü ekipleri, polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Yangında yaklaşık 20 dönümlük bir alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması bekleniyor.