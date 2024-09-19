Yunusemre Belediyesi, sağlık alanındaki hizmetlerine bir yenisini ekledi. Belediye Başkanı Semih Balaban, ücretsiz fizyoterapi hizmeti ile vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti. Bu hizmetten yararlanan vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getiriyor.

Ücretsiz fizyoterapi hizmeti

Yunusemre Belediyesi, vatandaşlarının sağlıklı bir yaşam sürmesi adına fizyoterapi hizmetini hayata geçirdi. Bu hizmet, belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde, ücretsiz olarak ihtiyaç duyan vatandaşlara sunuluyor. Belediye Başkanı Semih Balaban, bu projeyle halkın yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi ve şunları ekledi: “Halkımıza verdiğimiz sözü tuttuk. Fizyoterapi hizmetimiz, pek çok vatandaşımızın sağlık sorunlarına çözüm olacak.”

Vatandaşlardan büyük ilgi ve teşekkür

Fizyoterapi hizmetinden yararlanan Feride Doğan Gönül, bu hizmetin hayatını nasıl olumlu etkilediğini anlatarak, Başkan Semih Balaban ve ekibine teşekkür etti. “Bu hizmet benim için çok önemliydi. Sağlık sorunlarım nedeniyle büyük zorluklar çekiyordum ancak bu tedavi ile çok rahatladım” diye konuşan Gönül, belediyenin sağlık hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hizmet kapsamı ve başvuru süreci

Yunusemre Belediyesi’nin fizyoterapi hizmeti, kronik rahatsızlıkları ve kas-iskelet sistemi problemleri olan vatandaşlara yönelik olarak planlandı. Hizmet almak isteyen vatandaşlar, belediyenin ilgili birimlerine başvuru yaparak bu imkândan yararlanabiliyor. Fizyoterapi seansları, profesyonel fizyoterapistler tarafından veriliyor ve tamamen ücretsiz.

"Halkımız mutluysa biz de mutluyuz”

Semih Balaban, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, belediye olarak önceliklerinin her zaman halkın mutluluğu ve refahı olduğunu vurguladı. “Halkımız ne kadar mutluysa biz de o kadar mutluyuz” diyen Balaban, bu tür sosyal belediyecilik hizmetleriyle halkın ihtiyaçlarına cevap vermeye devam edeceklerini belirtti.