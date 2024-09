Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Köse Sokak Doğu Kışla Pazaryerinde meydana gelen olayda, pazarcı Yiğit Laç ile husumetlisi E.T. arasında çıkan tartışma kanlı bitti. İddialara göre, "Adam mısın sen?" diye başlayan sözlü kavga, hızla büyüyerek bıçaklı saldırıya dönüştü. Saldırgan E.T., Yiğit Laç'ı kalbinden bıçakladı. Olay sırasında kavgayı ayırmaya çalışan başka bir esnaf olan Ali B. ise bacağından yaralandı. İki kişi de kanlar içinde yere yığılırken, E.T. olay yerinden kaçtı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı, ancak Yiğit Laç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Ali B.'nin ise tedavisi sürüyor. Kaçan saldırgan E.T., polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.