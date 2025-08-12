Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde yasa dışı kalkan avcılığına yönelik düzenlenen operasyonda, 114 kalkan balığı ve 14 bin metre uzunluğunda ağ ele geçirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı Çaycuma Deniz Güvenlik Tim Komutanlığı ekipleri, Kilimli Limanı’na yanaşan bir balıkçı teknesinde rutin denetim yaptı. Kontrolde, kaçak avcılık yöntemiyle avlandığı belirlenen kalkan balıkları ile avcılıkta kullanılan binlerce metre ağ bulundu.

Yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem başlatılırken, idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Ele geçirilen balıkların ve av malzemelerinin ise yasal mevzuat çerçevesinde değerlendirileceği bildirildi.

Yetkililer, denizlerde biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir balıkçılık için denetimlerin kesintisiz süreceğini vurguladı.