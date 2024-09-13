Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın katıldığı İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis toplantısında, İTO Başkanı Şekib Avdagic'in “Kamu iradesiyle belirlenen fiyat artışları ana trendle uyumlu olmalı” şeklindeki açıklamasına İzmir’den destek geldi. İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Başkanı Hüseyin Cengiz, Avdagic’in tespitini destekleyerek, “Eğer hep birlikte acı ilacı içiyorsak, kamu da sunduğu hizmetlere zam yaparken enflasyon oranlarına uymalı” dedi.

"Kamu, beklediği uyumu kendisi göstermeli"

Cengiz, içinde bulunduğumuz dezenflasyon sürecinde dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekerek, “Özel sektör, fiyat artışlarını Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranlarıyla uyumlu yapıyor. Ancak kamu da aynı şekilde davranmalı ve beklediği uyumu kendisi de göstermeli” ifadelerini kullandı.

"Üretim sektörü desteklenmeli"

İZSİAD Başkanı Hüseyin Cengiz, konuşmasında gıda enflasyonu, yavaşlayan üretim ve ihracatçıların düşük kur şikayetlerine de değindi. Krediye erişim zorlukları ve artan üretim maliyetleri nedeniyle piyasalarda sıkıntı yaşandığını belirten Cengiz, üretim sektörleri ve ihracatçılara daha fazla destek verilmesi gerektiğini vurguladı. “İşsizlik oranlarında da artış var. Sıkı para politikasını destekliyoruz ancak ekonominin yavaşlaması ve artan işsizlik oranlarıyla birlikte stagflasyon riskiyle karşı karşıyayız. Bu nedenle hükümetin yeni tedbirler alması şart” diye konuştu.