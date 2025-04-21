İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (İZSMMMO) seçimleri yaklaşırken, İzmir Öncü Mali Müşavirler Grubu, genişletilmiş kurullar toplantısında oybirliğiyle Ertuğrul Davudoğlu'nu başkan adayı olarak belirledi.

İZSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Adayı Ertuğrul Davudoğlu ve Öncü Mali Müşavirler Grubu, Mayıs 2022'de yapılan seçimlerde İZSMMMO'daki mevcut yönetimin 32 yıllık iktidarına son vermişti.

15 Mayıs 2022 tarihinde, göreve geldiği andan itibaren mesleğe ve meslektaşa değer katmak için ekip arkadaşlarıyla birlikte mücadele verdiklerini belirten İZSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Öncü Mali Müşavirler Grubu Başkan Adayı Ertuğrul Davudoğlu, “İZSMMMO saygın bir meslek örgütüdür. Bu örgüte kayıtlı 10 bin üye bulunuyor. Üyelerin farklı siyasi görüşlerinin olması da son derece doğal. İZSMMMO, herhangi bir siyasi partinin arka bahçesi olamaz. Odamız siyaset üstü bir kurum olmak zorundadır. Kendi dönemimizde tüm meslektaşlara kucak açan din, dil, ırk ayırmadan tüm kesimlerin siyasi görüşüne ayrım yapmaksızın saygı duyan bir anlayışı tesis ettik. Bundan sonra da aynı demokrat, kişisel özgürlüklere saygılı ve siyaset üstü çizgimizi koruyarak hizmet etmek için yola çıktık” diye konuştu.

“Birlikte üretip, birlikte yönetmeye talibiz”

Davudoğlu, şunları söyledi: “Bizler bu mesleğin içinde aktif olarak bulunan ve sorunları bire bir yaşayan kişileriz. Karşılaştığınız sorunu sadece eleştirirseniz sorun iki katına çıkar, düşünmekte kalırsanız da yerinde sayar. Fakat soruna çare bulursanız, sorun ortadan kalkar. Mayıs 2022'de, 32 yıllık iktidara son vererek tüm Türkiye’de dikkatleri üzerimize çekmiştik. Göreve seçildiğimiz ilk günden itibaren sorunları ve çözüm önerilerimizi üst birliğimiz olan TÜRMOB’a taşıyarak gerekli girişimlerde bulunduk. 'Şimdi nerede kalmıştık?' deyip kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzmir Öncü Mali Müşavirler Grubu olarak kişisel çıkarlar için değil, ortak akılla birliktelikler kurarak birlikte üretip, birlikte yönetmeye talibiz”

“Sorunları çok iyi biliyoruz”

Mesleğin içinde yıllardır aktif olarak çalıştıkları için sorunları da çok iyi bildiklerini ve çözümü için çalışacaklarını kaydeden Başkan Adayı Ertuğrul Davudoğlu öne çıkan başlıkları şöyle sıraladı: “3568 sayılı meslek yasası güncellenmeli, tek ücret tarifesi TÜRMOB tarafından yayınlanmalı, anti demokratik temsil sorunu (5/4 YMM şartı) giderilmeli, mesleki faaliyetlerde KDV % 10'a indirilmeli. SMMM’ler nakit KDV iade raporu yazabilmeli, bağımlı çalışanlar için taban ücret belirlenmesi, tahsilatlar için banka zorunluluğunun getirilmesi, meslektaşların yaygın istihdamı, meslekte belirli kıdeme gelmişlere yeşil pasaport verilmesi, mesleğe giriş için örgün öğretim şartı, yeni ofis açanlara KOSGEB girişimci desteği, tüm beyannamelerde SMMM imzası, çıraklık kanununda revizyon yapılması (Ruhsat ustalığımızın belgesi), tüm atamalı kurullarda nisbi temsil, kamu kurumları veri talebi sorunları, mali tatil sorunu meslektaşlarımızın bekleyen en önemli sorunları arasında yer alıyor. Bu sorunların hızlı ve kalıcı çözüme kavuşturulması için her platformda sektörümüze öncülük yapacağız"