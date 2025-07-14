Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak lise tercih sürecini bugün itibarıyla başlattı. Öğrenciler, tercihlerini 24 Temmuz’a kadar e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, merkezi sınavla öğrenci alacak liselerin 2024 yılı kontenjanları ile 2023 yılına ait en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimleri e-Okul üzerinden açıklandı. Öğrenciler, bu sayede kendi yüzdelik dilimlerini önceki yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleriyle karşılaştırabiliyor. Aynı sistem üzerinden kontenjan tablolarına da erişilebiliyor.

Yerel yerleştirme için kayıt bölgeleri görülebiliyor

Sınavsız öğrenci alan okullar için yapılacak yerel yerleştirmelere ilişkin tercih tabloları da e-Okul üzerinden yayımlandı. Öğrenciler, kayıt bölgelerine göre okul listelerini görüntüleyerek tercih yapabiliyor.

Tercih sürecini kolaylaştırmak amacıyla MEB, tercih robotunu erişime açtı. Bu sistem üzerinden öğrenciler; okul türü, il, ilçe ve 2024 yılı yüzdelik dilimlerine göre arama yapabiliyor. Tercih robotu, belirli yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke genelinde okul listelerine ulaşma imkânı sağlıyor. Ayrıca her okulun detaylı bilgilerine de sistem üzerinden erişilebiliyor.

Yerleştirme sonuçları 4 Ağustos’ta açıklanacak

LGS kapsamındaki tercih süreci 24 Temmuz’da sona erecek. Öğrencilerin yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos 2025 tarihinde duyurulacak. Yerleştirme sonuçlarının da yine e-Okul sistemi üzerinden görüntülenebileceği belirtildi.