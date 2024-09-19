İzmir'de 19 Eylül Perşembe günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 19 Eylül'deki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ALİAĞA ŞAKRAN SAYFİYE 15.09.2024 saat 15:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. BAYRAKLI EMEK, YAMANLAR 19.09.2024 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. BEYDAĞ CUMHURİYET 19.09.2024 saat 09:45 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır. BEYDAĞ AKTEPE 19.09.2024 saat 09:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. DİKİLİ CUMHURİYET 19.09.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KİRAZ YENİ 16.09.2024 saat 17:00 ile 20:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ HAMAM, ÇAMLICA, ÇAYIR, DEMİRDERE, GÜNEY, KÜRE, KÜÇÜKÖREN 19.09.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. URLA ATATÜRK 19.09.2024 saat 09:40 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.