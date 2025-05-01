İzmir Büyükşehir Belediyesi, Körfez'deki iyileşme sürecini kalıcı hale getirmek için temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. İZSU, Körfez’e dökülen derelerde yürütülen temizlik faaliyetlerinde kullanılan iş makinesi sayısını 24’ten 41’e yükseltti. 11 metropol ilçeyi kapsayan çalışmalarda 62 personelden oluşan 20 ekip görev alıyor.

Temizlik seferberliği genişliyor

İZSU, Körfez'de sürdürülen dip tarama faaliyetlerinin yanı sıra derelerdeki temizlik çalışmalarını da kapsamlı biçimde sürdürüyor. İzmir genelinde 11 ilçede Körfez’e dökülen derelerde yürütülen temizlik çalışmaları, yeni temin edilen iş makineleri ile daha hızlı ve etkin hale geldi.

İZSU, bu çalışmalarla bir yandan dere yataklarından Körfez’e taşınabilecek malzemelerin önünü keserken, diğer yandan taşkın ve sel risklerini azaltmayı hedefliyor.

İZSU Genel Müdürlüğü Dereler Birimi Bölge Sorumlusu Hakan Çetinkaya, yaz aylarında oluşabilecek çevresel sorunlara dikkat çekerek şunları söyledi:

“41 iş makinemizle sahaya indik. Körfez’e dökülen dere yataklarında sinek, böcek ve kötü koku oluşumunu engellemek için tüm derelerin temizliğini yapıyoruz. 62 personelden oluşan 20 ekibimizle çalışıyoruz.”

Çetinkaya ayrıca, çalışmaların sadece temizlikle sınırlı olmadığını, Körfez’deki su kalitesini korumanın ve kentte yaşanabilecek taşkın riskini azaltmanın da hedeflendiğini belirtti.

11 ilçede koordineli temizlik

İzmir Körfezi’ne dökülen başlıca dereler, Karşıyaka, Bayraklı, Konak, Bornova, Buca, Balçova, Narlıdere, Gaziemir, Çiğli, Güzelbahçe ve Karabağlar ilçelerinde bulunuyor. Temizlik ekipleri bu bölgelerde koordineli şekilde görev yapıyor.