RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın sunduğu "Sorgusuz Sualsiz" programında, YouTube ve sokak röportajlarıyla ilgili olarak yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi. İzmir'de, Dilruba Kayserilioğlu'nun bir sokak röportajında Instagram'a erişim engelini eleştirdiği için 18 gün cezaevinde tutulmasıyla ilgili tepkilerin sürdüğü bir dönemde gelen bu açıklamalar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Şahin, sokak röportajlarına yönelik yeni düzenlemeler yapılacağını belirterek, “Dikkat etmeleri gerekecek. İftira atamayacaklar, yanlış bilgi veremeyecekler. YouTube üzerinden haber yapanlar, program yapanlar da RTÜK'ten lisans almak zorunda kalacaklar,” ifadelerini kullandı.

YouTube yayınlarına lisans zorunluluğu

RTÜK Başkanı, YouTube üzerinden yayın yapanların RTÜK denetimine tabi olacağını ve bu platformda yayın yapanların da lisans almak zorunda kalacağını söyledi. Lisans süresinin 10 yıl olacağını ve her yıl düzenli bir ödeme yapılacağını belirten Şahin, YouTube ile görüşmelerin sürdüğünü ve tekliflerinin değerlendirildiğini belirtti.

Gündüz kuşağı ve diğer şikayetler

Şahin, gündüz kuşağı programlarıyla ilgili şikayetlerin arttığını ve bu konuda bir dizi önlem alacaklarını söyledi. Hem vatandaşlardan hem de siyasi partilerden gelen şikayetlerin göz önünde bulundurulduğunu belirten Şahin, uyulması gereken ilkelerin olacağını vurguladı.

Sosyal medya yasakları ve RTÜK üyelerinin seçim yöntemi

RTÜK Başkanı, sosyal medya yasaklarıyla ilgili olarak Instagram ve diğer platformlarla ilgili alınan kararların BTK denetiminde olduğunu ifade etti. Ayrıca, RTÜK üyelerinin seçim yöntemiyle ilgili olarak mevcut sistemin devam etmesini istediğini, çünkü bu sistemin kanunların ve kuralların uygulanması konusunda daha güvenilir olduğunu düşündüğünü belirtti.

RTÜK'ün 1994 yılında kurulduğunu ve bağımsız bir kurum olduğunu hatırlatan Şahin, alınan kararlarda profesyonellerin yer aldığı bir yapıdan yana olduğunu ancak tamamen siyasilerin seçmediği bir yapının da kuralların uygulanması konusunda tereddüt yaratabileceğini ifade etti.

En fazla şikayet alan programlar

Şahin, en fazla şikayetin dizilerle ilgili olduğunu ve gündüz kuşağı programlarının da bu şikayetler arasında yer aldığını belirtti. Örf, adet ve manevi değerlere aykırı yayınlarla ilgili şikayetlerin devam ettiğini ve bazı dizilerle ilgili olarak 73 bin şikayet aldıklarını söyledi.

Son olarak, X platformundaki (eski Twitter) yorumları kapatma nedenine de değinen Şahin, bu platformda sıkça hakaret ve tehdit aldığını, ancak korktuğu için değil, bilinçsizce yapılan yorumlar nedeniyle üzüldüğü için bu kararı aldığını açıkladı.