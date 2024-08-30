İzmir'de 30 Ağustos Cuma günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 30 Ağustos'taki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ BORNOVA KEMALPAŞA, GÜRPINAR 30.08.2024 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. DİKİLİ DELİKTAŞ 30.08.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KİRAZ YENİ 30.08.2024 saat 07:10 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ BALABANLI 05.08.2024 saat 18:15 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ BADEMLİ 21.08.2024 saat 22:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.