İzmir'de 5 Ağustos Pazartesi günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 5 Ağustos'taki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ÇEŞME
|ÇİFTLİK
|05.08.2024 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|43 SOKAKTA YAŞANAN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|KARŞIYAKA
|ALAYBEY, TERSANE
|05.08.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Bölge Sayaç Arızası
|1675 x 1679 sokak kesişiminde oluşan bölge sayaç arızası ve bakımı sebebi ile su kesme zorunluluğu oluşmuştur .
|MENEMEN
|GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ, 85.YIL CUMHURİYET
|04.08.2024 saat 19:00 ile 22:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ. ELEKTRİK Kaynaklı Enerji Kesintisi Nedeniyle (Depo Seviyesi düşük olduğundan). .
|MENEMEN
|HATUNDERE
|04.08.2024 saat 21:30 ile 05.08.2024 saat 00:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|DEPO SEVİYESİ DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENİYLE. .
|MENEMEN
|EMİRALEM MERKEZ, DEĞİRMENDERE, YAYLA, KIR
|04.08.2024 saat 22:00 ile 05.08.2024 saat 00:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ŞEHİT ER BARIŞ DEMİR CD. NO : 44 / EKİP ÇALIŞMASI
|ÖDEMİŞ
|BALABANLI
|30.07.2024 saat 08:30 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|Ödemiş ilçesi balabanlı Mahallesi içme suyu şebekesinden kontrolsüzce gerçekleştirilen tarımsal sulama, yaz aylarında artan su tüketimi ve yeraltı su seviyelerinde yaşanan azalması nedeyiyle mahallenin su dağıtım sisteminde dengesizlik oluşarak bölgesel basınç düşüklüğüne bağlı su sıkıntısı yaşanabilmektedir.
|ÖDEMİŞ
|BADEMLİ
|30.07.2024 saat 21:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|ÖDEMİŞ İLÇESİ BADEMLİ MAHALLESİNDE YAZ AYLARINDA ARTAN SU TÜKETİMİ VE MAHALLEYİ BESLEYEN İÇME SUYU KAYNAKLARININ AZALMASI NEDENİYLE MAHALLEDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜNE BAĞLI SU KESİNTİSİ YAŞANILABİLİR.
|ÖDEMİŞ
|ÇAYIR, ÇAMLICA, MESCİTLİ, GÜNEY, HAMAM, KÜÇÜKÖREN, KÜRE, GERÇEKLİ, ÜÇKONAK, KURUCUOVA, ERTUĞRUL, OVAKENT
|05.08.2024 saat 08:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇAYIR, ÇAMLICA, DEMİRDERE, GÜNEY, HAMAM, KÜÇÜKÖREN, KÜRE, GERÇEKLİ, ÜÇKONAK, KURUCUOVA, ERTUĞRUL, MESCİTLİ VE OVAKENT MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.
|SEFERİHİSAR
|ORHANLI
|04.08.2024 saat 21:00 ile 05.08.2024 saat 00:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|ORHANLI MAH. AŞIRI YOĞUNLUKTAN VE AŞIRI KULLANIMDAN ÜST KOTLARA SU ULAŞAMAMAKTADIR.
|SEFERİHİSAR
|DÜZCE, TURGUT, ULAMIŞ
|05.08.2024 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ ELEKTİRİK LTD. ŞTİ. BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE BÖLGE KUYULARDA ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACĞINDAN DOLAYI SU BASINCINDA DÜŞÜKLÜK YAŞANABİLİR
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|URLA
|RÜSTEM, TORASAN
|05.08.2024 saat 08:30 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|DEVLET HASTANESİ TOKİ EVLERİ VE DARUŞAFAKA MEVKİİ
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Editör: Engin Keskin