Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri'de gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, 3 Haziran 2023'te göreve başlamasının ardından 2028 vizyon programını açıkladıklarını, bu programın detaylarını ve yeni düzenlemeleri paylaştı.

Doğrulanmış ilan dönemi

Bolat, emlak sektöründe ilan sitelerinde doğrulanmış ilan dönemine geçileceğini duyurdu. Konut satacak kişilerin, e-devlet üzerinden emlakçıları yetkilendireceğini ve yetkilendirilmiş emlakçıların satışa aracılık edeceğini belirtti. Aynı sistemin otomotiv sektörü için de getirileceğini ifade etti.

Dış ticaret ve ekonomi hedefleri

Bakan Bolat, 2028 vizyon programı kapsamında mal ihracatında 375 milyar dolar, hizmet ihracatında ise 200 milyar dolar hedeflediklerini açıkladı. Görev süresi boyunca yaklaşık 1300 heyet kabul ettiğini ve sektörel sorunları dinleyip çözümler aradıklarını belirtti. 2022'de ithalatın 376 milyar dolara çıktığını, geçen yıl ise 362 milyar dolara indirmeyi başardıklarını söyledi.

Enflasyon ve finansman politikaları

Ömer Bolat, enflasyonun yüzde 50'nin altına düşmesiyle kredi maliyetlerinde de düşüşlerin görüleceğini belirtti. Eylül ve ekim aylarında enflasyondaki düşüşün etkilerini göreceklerini ve finansmana ulaşımın kolaylaşacağını ifade etti.

İhracatta yeni pazarlar

Bolat, İsrail'e ihracatta ciddi bir düşüş olduğunu ancak diğer pazarlarda yeni imkanlar bulduklarını söyledi. Hükümetin aldığı kararların dünyada büyük yankı uyandırdığını ve birçok Batılı ülkenin Filistin devletini tanıdığını belirtti.

İthalat ve yerli üretim

Bakan Bolat, ithalatın 40 milyar dolara yakın azalış kaydettiğini ve yerli üretimin arttığını vurguladı. Çin'deki internet sitelerinden ucuza ürün getirilip satılmasına karşı gerekli tedbirlerin alındığını ve yakında uygulanacağını söyledi.

Fahiş fiyat denetimleri

Ömer Bolat, fahiş fiyat denetimlerine ilişkin olarak haziran ayından bu yana fiyatlarda bir durağanlaşma olduğunu belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın denetimlerini sürdürdüğünü ifade etti.