İzmir'de 6 Ağustos Salı günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 6 Ağustos'taki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|ÖRNEKKENT, SAMURLU KÖYÜ
|06.08.2024 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|GEDİZ ELEKTRRİK A. Ş NİN YAPMIŞ OLDUĞU PLANLI KESİNTİDEN DOLAYI DEPO SEVİYEMİZ DÜŞÜMÜŞTÜR. BU SEBEPLE ÖRNEKKENT VE SAMURLU YA SU VERİLEMİYOR. .
|ALİAĞA
|ÇALTILIDERE KÖYÜ
|06.08.2024 saat 09:05 ile 12:25 arasında yaklaşık 3 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE ÇALTILIDERE PIARCIK KÖSTEMKÖYE SU VERİLEMİYOR. .
|BAYRAKLI
|GÜMÜŞPALA
|06.08.2024 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|7036 sokak ta oluşan arıza sebebi ile su kesintisi yapma corunlulugu oluşmuştur . sayaç kapandı.
|BERGAMA
|ZAFER, ATMACA, SELÇUK, GAZİOSMANPAŞA, MALTEPE
|05.08.2024 saat 19:15 ile 22:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|YOGUN KULLANIMA BAĞLI VE SU DEBİLERİNDEKİ AZALMA NEDENİYLE ZAFER, ATMACA, SELÇUK, GAZİOSMANPAŞA VE MALTEPE MAHALLELERİNDE (19:15-22:15) 3 SAAT BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VE SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|DİKİLİ
|ÇANDARLI
|06.08.2024 saat 09:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇANDARLI 1045 SOKAKTA MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI ÇANDARLI SİTELER BÖLGESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|GAZİEMİR
|ATIFBEY
|06.08.2024 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Bölge Sayaç Bakımı
|BÖLGE SAYACI BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI
|KARABAĞLAR
|LİMONTEPE, SALİH OMURTAK, BAHRİYE ÜÇOK
|06.08.2024 saat 11:15 ile 12:45 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|9693 SOKAK NO 107 ÖNÜ ARIZA İÇİN
|KEMALPAŞA
|ÖRNEKKÖY
|06.08.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE SAAT 10:00-12:00 ARASI ÖRNEKKÖY GENELİ SU KESİNTİSİ YAŞANACAK.
|KEMALPAŞA
|BAĞYURDU
|06.08.2024 saat 10:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|TEDAŞ ENERJİ KESİNTİSİ SEBEBİYLE BAĞYURDU-ÖREN-SİNANCILAR-SARILAR'DA SAAT 10:00-18:00 ARASI SU KESİNTİSİ YAŞANACAK.
|MENEMEN
|VİLLAKENT
|06.08.2024 saat 09:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|EKİP ÇALIŞMASI
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|MENEMEN
|IRMAK, ZEYTİNLİK, GÖLCÜK, İNCİRLİ PINAR
|06.08.2024 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|160 ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE (EKİP ÇALIŞMASI)
|ÖDEMİŞ
|BALABANLI
|05.08.2024 saat 18:15 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|Ödemiş ilçesi balabanlı Mahallesi içme suyu şebekesinden kontrolsüzce gerçekleştirilen tarımsal sulama, yaz aylarında artan su tüketimi ve yeraltı su seviyelerinde yaşanan azalması nedeyiyle mahallenin su dağıtım sisteminde dengesizlik oluşarak bölgesel basınç düşüklüğüne bağlı su sıkıntısı yaşanabilmektedir.
|ÖDEMİŞ
|OCAKLI
|06.08.2024 saat 08:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ OCAKLI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|KÜRE, ÇAMLICA, HAMAM, ÇAYIR, DEMİRDERE, GÜNEY, KÜÇÜKÖREN, GERÇEKLİ, GERELİ, KIŞLA, ÜÇKONAK, GÖLCÜK
|06.08.2024 saat 08:30 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KÜRE, ÇAMLICA, HAMAM, ÇAYIR, DEMİRDERE, GÜNEY, KÜÇÜKÖREN, GERÇEKLİ, GERELİ, KIŞLA, ÜÇKONAK VE GÖLCÜK MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.
|SEFERİHİSAR
|CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY, TURABİYE
|06.08.2024 saat 08:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|BÖLGE DEPO SEVİYELERİNDE KULLANIMDAN KAYNAKLI DÜŞÜKLÜK YAŞANMAKTADIR, İLERLEYEN SAATLERDE NORMALE DÖNECEKTİR.
|SEFERİHİSAR
|GÖLCÜK, GÖDENCE, ULAMIŞ, ÇAMTEPE
|06.08.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ ELEKTİRİK LTD. ŞTİ. BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE BÖLGE KUYULARDA ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACĞINDAN DOLAYI SU BASINCINDA DÜŞÜKLÜK YAŞANABİLİR
|TORBALI
|AYRANCILAR
|06.08.2024 saat 10:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|İNÖNÜ MAH ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ OLAKTIR
|URLA
|İÇMELER
|06.08.2024 saat 08:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
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Editör: Engin Keskin