İzmir'de 9 Eylül Pazartesi günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 9 Eylül'deki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ALİAĞA BOZKÖY KÖYÜ 08.09.2024 saat 18:40 ile 23:20 arasında yaklaşık 4 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır. KARABAĞLAR VATAN, TAHSİN YAZICI, ARAP HASAN, BASIN SİTESİ 09.09.2024 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KINIK FATİH 09.09.2024 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ BALABANLI 02.09.2024 saat 08:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ ÇAMLICA, ÇAYIR, DEMİRDERE, GÜNEY, HAMAM, KÜRE, KÜÇÜKÖREN 09.09.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.