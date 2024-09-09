Marmaris'te Sinpaş Kızılbük projesine karşı verdikleri hukuk mücadelesiyle bilinen eski Kent Konseyi Başkanı Ufuk Beytekin ve ekibi, “Kent Politikaları Derneği” adı altında bir araya gelerek yeni bir adım attı. Beytekin'in kurucu başkanlığında faaliyete geçen dernek, siyasetten çevre korumaya kadar geniş bir yelpazede kamu yararına çalışmayı hedefliyor.

Dernekten şehir yaşamına yeni yaklaşımlar

Derneğin kuruluş amacı, şehirdeki sanat, kültür, eğitim, çevre ve imar gibi konulara yeni bakış açıları getirerek, kent sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak. Ufuk Beytekin, derneğin misyonunu, toplumsal faydayı ve yerel yönetimlere halkın katılımını artırmak olarak tanımlıyor. Ayrıca, sanatsal etkinliklerin yaygınlaştırılmasından kırsal kalkınmaya kadar çeşitli alanlarda da projeler geliştireceklerini belirtti.

Hak arama ve bilgilendirme derneğin temelinde

Beytekin, "Halkı bilimsel veriler ışığında bilgilendirmek ve gerektiğinde davalar açarak sonuçlarının takipçisi olmak ana amaçlarımız arasında" dedi. Dernek, demokratik baskı grupları oluşturmayı ve çevrenin korunması, laik eğitimin yaygınlaştırılması gibi temel ilkelere de odaklanacak.

Derneğin yönetim kadrosu

Kent Politikaları Derneği’nin yönetim kadrosunda Ufuk Beytekin’in yanı sıra Şükriye Gürsoy, Atila Geniş, Halime Şaman, Fatma Uçar, Tolga Gök, Korcan Yılmaz, Nebahat Şirin, Gülşah Deniz Kılıç, Nurcan Koç, Rengin Erdoğmuş, Yalçın Ahiakın, Ender Türkkan ve Füsun Ünlüsoy da yer alıyor.