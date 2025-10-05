İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Konak ilçesindeki Alsancak, Kültür ve Mimar Sinan mahallelerinde uzun yıllardır süren taşkın ve kötü koku sorununa çözüm getirmek için 250 milyon liralık altyapı yatırımı başlattı. Yaklaşık üç aydır kesintisiz süren çalışmaların yüzde 11’i tamamlandı.



Taşkın ve koku sorununa kalıcı çözüm

Proje kapsamında bölgeye 1 kilometrelik atık su hattı, 6 kilometrelik yağmur suyu hattı ve 5 terfi merkezi inşa ediliyor. Çalışmaların 2026 yılı Mart ayında tamamlanması planlanıyor. İZSU yetkilileri, tamamlandığında hem yaz aylarında ortaya çıkan kötü kokuların hem de kış aylarında yaşanan taşkınların ortadan kalkacağını belirtti.

Proje, İzmir’in iklim değişikliğine bağlı olarak artan ani ve şiddetli yağışlara karşı daha dayanıklı hale gelmesi açısından da stratejik önem taşıyor. Mevcut birleşik sistemin ayrıştırılmasıyla yağmur sularının kanalizasyon hattına karışması önlenecek.

Atatürk Caddesi’ne özel uygulama

Bölgenin en kritik noktalarından biri olan Atatürk Caddesi’nde yapılacak terfi merkezleri sayesinde yağışlarla biriken sular doğrudan denize deşarj edilecek. Bu yöntemle hem cadde hem de çevresindeki yolların su altında kalmasının önüne geçilecek.