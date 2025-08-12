

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kırsal bölgelerde yaşayan yurttaşların temiz ve güvenli içme suyuna erişimini sağlamak için yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Ödemiş’in Sekiköy Mahallesi’nde yeni bir içme suyu paket arıtma tesisi tamamlanarak geçtiğimiz mayıs ayında hizmete alındı.

Toplam 1,5 milyon lira yatırımla hayata geçirilen tesis, 240 metre rakımda ve 80 metrekarelik bir alanda kuruldu. Tesiste, iki derin kuyudan gelen ham su arıtılarak mahalle halkına ulaştırılıyor.

30 yıllık nüfus projeksiyonuna uygun kapasiteyle çalışıyor

Kurulan tesis, Sekiköy’ün 30 yıllık nüfus projeksiyonuna uygun şekilde planlandı. İçerisinde ham su deposu, geri kazanım tankı, çamur stok tankı, pompa sistemleri ve iki hızlı filtrasyon ünitesi bulunuyor.

Sistem, kuyulardan aldığı suyu filtrasyon süreçlerinden geçirerek mahalleye kesintisiz, sağlıklı ve güvenli içme suyu sağlıyor.

İzmir genelinde 52’nci tesis hizmete girdi

İZSU Su Arıtma Daire Başkanlığı Güney Şube Müdürlüğü’nde görevli Kimya Yüksek Mühendisi Nigar Sezen Bal, İzmir’deki paket arıtma tesisi sayısının 52’ye ulaştığını belirtti. Bal, “Sekiköy’de demir ve mangan gibi zararlı maddeleri arıtarak sağlıklı su sağladık. Bu yatırımlar sadece altyapı değil, halk sağlığı açısından da büyük önem taşıyor” dedi.

İZSU’nun en uzak mahallelere dahi eşit hizmet ulaştırmayı hedeflediğini ifade eden Bal, Bornova’nın Yakaköy Mahallesi’nde de yeni bir tesisin planlandığını açıkladı.

“Çocuklarımız güvenle su içiyor”

Sekiköy Mahalle Muhtarı Tufan Evin, yapılan yatırımı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Artık musluktan akan suyu gönül rahatlığıyla içiyoruz. Çocuklarımız, hayvanlarımız, hepimiz bu yatırımdan doğrudan faydalanıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve İZSU’ya teşekkür ederiz” dedi.