

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Torbalı’da düzenlenen iki önemli etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Çapak Bardacık İncir Festivali’ne katılan Tugay, üreticilerle sohbet etti ve stantları gezdi. Ardından Göllüce Alevi Bektaşi Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından organize edilen aşure etkinliğine katıldı.

Etkinliklere, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Çapak Mahalle Muhtarı Hüseyin Hascanlı, Göllüce Mahallesi Muhtarı Mustafa Göbekli ve belediye bürokratları da eşlik etti.

Çapak’a özel projeler hayata geçirilecek

Festival alanında üreticilerin taleplerini dinleyen Başkan Tugay, “Bu festivale ilk kez katıldım ama bundan sonra da elimden gelen katkıyı sunarak burada olacağım. Çapak’ın ihtiyacı olan projeleri hayata geçireceğiz. Bu tür yöresel etkinlikler hem kültürümüzü korumak hem de bölgeyi tanıtmak için önemli” dedi.

Festival sırasında 11 yaşındaki Mehmet Ayaz Olgun, Başkan Tugay’dan futbol sahası yapılmasını talep etti. Tugay, bu konuda ilgileneceklerini belirtti.

Tugay’dan taziye ziyareti ve aşure etkinliğine katılım

Çapak Mahallesi’ndeki ziyaretin ardından Göllüce Mahallesi’ne geçen Başkan Tugay, kısa süre önce trafik kazasında yaşamını yitiren Tuncay Tireli’nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ardından, Göllüce Alevi Bektaşi Dayanışma ve Kültür Derneği’nin düzenlediği aşure etkinliğine katıldı. Aşure, dualar eşliğinde vatandaşlara dağıtıldı.

Etkinlikte, Türkiye Alevi Federasyonu Ege Bölge Başkanı Zeynel Abidin Yıldız ve bölgedeki yerel yöneticiler de yer aldı.

“Güzel çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakacağız”

Etkinlikte konuşan Başkan Tugay, dayanışma ve birlik mesajı vererek şunları söyledi:

“Her şey tanışmakla, birbirini doğru tanımakla başlıyor. Çok sıcak bir havadayız ama sizlerin güler yüzünü görmek çok değerli. Bizi zaman zaman zora sokuyorlar ancak sizler yanımızda oldukça her türlü güçlüğü birlikte aşarız. Güzel çocuklarımıza da güzel bir gelecek bırakacağız.”

“Göllüce bizim evimizdir”

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir de Göllüce’nin tarihi ve siyasi önemine dikkat çekerek, “'Toprak işleyenin, su kullananın' diyen Bülent Ecevit bu sözü burada söylemiştir. Bu yüzden kendimizi evimizde sayıyoruz” dedi.

Türkiye Alevi Federasyonu Ege Bölge Başkanı Zeynel Abidin Yıldız ise, “Tarihten bu yana aşure kazanlarımız barış, kardeşlik ve demokrasi için kaynıyor” dedi. Göllüce Mahallesi Muhtarı Mustafa Göbekli de Başkan Tugay’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.