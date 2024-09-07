İzmir, inovasyon ve teknoloji alanında büyük bir adım daha atıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin teknoloji merkezi İZTEKNOLOJİ ile Yaşar Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü, şehrin teknolojik gelişimine katkı sunacak önemli projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor. Bu ortaklık, yapay zeka, mühendislik, iletişim ve tasarım gibi alanlarda şehre katma değer sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesine öncülük edecek.

İzmir teknolojide öncü olmaya hazırlanıyor

İzmir Enternasyonal Fuarı’nda İZTEKNOLOJİ standında imzalanan protokol, İzmir Büyükşehir Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Andaç Pamuk ve Genel Müdür Emrecan Durmaz ile Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller tarafından imzalandı. Bu iş birliği kapsamında akademik projeler, eğitim programları ve staj imkanları ile hem İzmir’in hem de gençlerin geleceğine katkı sağlanacak.

Gelecek için inovatif çözümler

Protokol ile İzmir’in kamu hizmetlerinin dijital dönüşümüne odaklanacak projeler üretilmesi ve inovasyon temelli girişimlerin desteklenmesi planlanıyor. Özellikle yüksek lisans ve doktora seviyesinde çalışmaların bu projelerle buluşması hedefleniyor. İZTEKNOLOJİ Genel Müdürü Emrecan Durmaz, “Bu iş birliği ile kariyer yolculuğuna önemli katkılar sunacağız. Araştırmalar ve akademik çalışmalar için gerekli veri ve kaynakları sağlayarak toplumsal ilerlemeye katkıda bulunmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

İnovatif ekosistem İzmir’de yükseliyor

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ise, İZTEKNOLOJİ’nin İzmir’in kritik verilerine ulaşarak inovatif çözümler sunduğunu belirterek, “Bu iş birliği ile şehrin sorunlarını inovasyon temelli girişimlerle ele alacağız. Üniversite olarak nitelikli insan kaynağı yetiştirme konusunda üzerimize düşeni yapacağız” dedi.