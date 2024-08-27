MaviBahçe Alışveriş Merkezi, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yer alan modern bir alışveriş kompleksidir. 14 Kasım 2015 tarihinde kapılarını açan bu merkez, şehrin önemli alışveriş ve eğlence noktalarından biri haline gelmiştir. EGE Park Mavişehir AVM ile Hilltown Karşıyaka'nın arasında stratejik bir konumda bulunur.

Alışveriş ve mağazalar

MaviBahçe, alışveriş tutkunları için geniş bir mağaza yelpazesi sunar. Moda, elektronik, ev eşyaları ve daha birçok kategoriye ait mağazalar, ziyaretçilere zengin bir alışveriş deneyimi sağlar. Özellikle İzmir’in en büyük çocuk mağazaları burada yer alır, bu da ailelerin çocuklarıyla birlikte alışveriş yapmasını kolaylaştırır.

Eğlence ve sinema

Alışveriş merkezinin dikkat çeken özelliklerinden biri, büyük bir eğlence alanına sahip olmasıdır. Çocuklar ve yetişkinler için çeşitli oyun ve eğlence alanları mevcuttur. Ayrıca, MaviBahçe, İzmir’in ilk IMAX sinemasına ev sahipliği yapar. Geniş ekranı ve üstün görüntü kalitesi ile sinema severler için unutulmaz bir sinema deneyimi sunar.

Yeme içme

Ziyaretçiler, alışverişin yanı sıra çeşitli restoran ve kafelerde keyifli bir mola verebilirler. Alışveriş merkezinde yer alan çeşitli yeme içme mekanları, farklı damak zevklerine hitap eder.

Ulaşım ve park yeri

MaviBahçe, merkezi konumu sayesinde kolayca ulaşılabilir bir noktadadır. Özel araçla gelenler için geniş bir otopark alanı sunulur, bu da alışveriş yaparken park yeri bulma sorununu ortadan kaldırır.

MaviBahçe Alışveriş Merkezi, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde alışveriş ve eğlencenin merkezi olarak öne çıkar. Modern tasarımı, geniş mağaza seçenekleri, IMAX sineması ve eğlence alanları ile hem alışveriş severler hem de aileler için ideal bir mekandır.

MaviBahçe Alışveriş Merkezi: Konum ve ulaşım

MaviBahçe Alışveriş Merkezi, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yer alır. Şehir merkezinin biraz dışında kalan bu modern alışveriş merkezi, Karşıyaka’nın önemli noktalarından biridir.

Adres: MaviBahçe Alışveriş Merkezi Yalı Mahallesi, 35580 Karşıyaka/İzmir, Türkiye.

Nasıl ulaşılır?

Özel araçla

MaviBahçe, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, EGE Park Mavişehir AVM ve Hilltown Karşıyaka alışveriş merkezlerinin arasında bulunur. Özel araçla gelmek isteyenler için geniş bir otopark alanı mevcuttur. İzmir şehir merkezinden Karşıyaka yönüne doğru ilerleyip, Karşıyaka'nın merkezine ulaştıktan sonra yol tarifi alabilirsiniz.

Toplu taşıma

MaviBahçe’ye toplu taşıma araçlarıyla da rahatça ulaşabilirsiniz:

İzmir Metro: MaviBahçe, İzmir metro hattı üzerindeki Karşıyaka İskelesi istasyonuna yakındır. Metrodan indikten sonra kısa bir yürüyüşle alışveriş merkezine ulaşabilirsiniz.

Otobüs: Karşıyaka ilçesinin birçok yerinden geçen otobüs hatları MaviBahçe’nin önünden geçmektedir. Karşıyaka Merkez veya Yalı yönüne giden otobüsleri tercih edebilirsiniz.

Deniz yolu

İzmir Körfezi üzerinden gelenler için Karşıyaka İskelesi’ne feribot seferleri bulunmaktadır. İskelenin yakınındaki otobüs veya dolmuşlar ile MaviBahçe'ye kolayca ulaşabilirsiniz.

MaviBahçe Alışveriş Merkezi, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, şehir merkezine oldukça yakın bir konumda bulunur. Hem özel araçla hem de toplu taşıma ile ulaşım sağlamak mümkündür. Adres ve ulaşım bilgileri sayesinde alışveriş merkezine kolaylıkla varabilirsiniz.