İZVAK’dan Manisa Futbol Kulübü’ne destek ziyareti

Manisa Futbol Kulübü Başkanı Yasemin Buket Aktan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette İZVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten, Başkan Vekili Talat Papatya, Başkan Yardımcısı Fatih Tanfer ve Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Bayatsapan hazır bulundu.

Erten: “Futbolun birleştirici gücüne inancımız tam”

Ziyarette konuşan İZVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten, İzmir kulüpleri arasında işbirliği ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Erten, "Manisa FK, İzmir takımları olarak en yakın komşumuz ve kardeş takımımız. Futbolun birleştirici gücüne inanıyoruz ve bu güçle hareket ederek işbirliği yapacağız. Manisa, güçlü bir futbol altyapısına sahip ve bu sayede binlerce çocuğa spor imkanı sunuyor. Futbolun toplumsal görevi büyük, bu yüzden kulüplerimizin emeğine saygı göstermeliyiz" dedi. Ayrıca, İzmir Ekonomi Üniversitesi ile futbolun kente olan katkılarını ölçümlemek üzere bir çalışma yürüttüklerini belirten Erten, elde edilen sonuçları yıl sonuna kadar kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.

Aktan: “Türk futboluna daha çok futbolcu yetiştirmek amacımız”

Manisa Futbol Kulübü Başkanı Yasemin Buket Aktan, İZVAK Yönetim Kurulu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Aktan, kulüp olarak sadece futbola odaklandıklarını ve Türk futboluna daha fazla yetenek kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. "Biz, Türk futbolunun gelişmesi için çalışıyoruz. Amacımız, genç futbolcularımızın gelişimini desteklemek ve onları madde bağımlılığından uzak tutarak spora yönlendirmek. Ziyaret ve destek için İZVAK’a teşekkür ederiz. Her zaman işimize odaklanarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.