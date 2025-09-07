İş adamı İzzet Özilhan’dan boşanan Yasemin Ergene, Beykoz’daki lüks bir siteye taşınarak yeni hayatına başlıyor. Ünlü isimlerle dolu site, hem spor hem de sanat dünyasının öne çıkan isimlerini barındırıyor.

Medeni boşanma ve aileye öncelik

14 yıllık evliliğini sonlandıran Ergene, boşanmanın tamamen medeni bir zemin üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Basında çıkan “ihanet” iddialarını reddeden Ergene, çocuklarının sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarını uyum içinde sürdüreceğini ifade etti.

Yeni adres ve lüks yaşam

Yasemin Ergene, Sarıyer’deki Boğaz manzaralı villasına veda ederek iki çocuğuyla Beykoz’daki lüks siteye taşınacak. Villa için aylık kira 20 bin dolar (yaklaşık 825 bin TL) olarak bildirildi. Kiranın, boşandığı eş tarafından ödeneceği ileri sürüldü.

Ünlü komşular

Ergene’nin taşınacağı site, ünlü futbolcular ve sanatçılarla dikkat çekiyor. Komşuları arasında Fenerbahçe’den Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Emre Altuğ, Mehmet Topal ve Demet Akalın ile Dilan Çıtak yer alıyor. Böylece Ergene, sanat ve spor dünyasının içinde bir yaşam sürecek.