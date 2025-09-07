İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park’ta Manifest Grubu’nun verdiği konserde sahnede yapılan dans ve gösteriler nedeniyle “Hayasızca Hareketler” ve “Teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlattı. Soruşturma, Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.

Soruşturmanın gerekçesi

Başsavcılık açıklamasında, konser sırasında sahnede bulunan grup üyeleri ve dansçılar tarafından toplumun ortak edep ve ahlak duygularının ihlal edildiği, çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkiler yaratabilecek hareketlerde bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, TCK 225. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldığı ve kolluk birimlerine gerekli talimatların verildiği kaydedildi.

+18 konser sosyal medyayı ikiye böldü

Manifest Grubu, Türkiye’nin yeni kız grubu olarak ilk +18 konserini Küçükçiftlik Park’ta gerçekleştirdi. Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi’den oluşan grup, sahne kıyafetleri ve dans performanslarıyla sosyal medyada tartışma yarattı.

Grup, yaklaşık 12 bin seyircinin izlediği konserin kendileri için önemli bir adım olduğunu ve genç kitleye yönelik sahne performanslarına devam edeceklerini açıkladı.