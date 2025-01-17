Beşiktaş'ta teknik direktörlük belirsizliği sona erdi. Siyah-beyazlı kulüp, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Bugün İstanbul’a gelen Solskjaer, Beşiktaş tarihindeki 62. teknik direktör ve aynı zamanda görev yapan ilk Norveçli çalıştırıcı olacak.

Beşiktaş’ın teknik direktörlük tarihi

Beşiktaş’ta bugüne kadar 35 yabancı, 26 Türk teknik direktör görev aldı. Kulübün tarihinde en uzun süre çalışan yabancı teknik direktörler arasında 10 yıl görev yapan Macar Imre Zinger ve 6.5 yıl görevde kalan İngiliz Gordon Milne dikkat çekiyor.

Solskjaer’in kariyer başarıları

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlük yolculuğuna başlayan Ole Gunnar Solskjaer, ilk başarısını Norveç’in Molde takımında yaşadı.

2011 ve 2012: Molde’ye Norveç Ligi şampiyonluğunu kazandırdı.

2013: Molde ile Norveç Kupası şampiyonluğunu elde etti.

Molde’de toplamda 241 maçta görev alan Solskjaer, iki dönemlik performansında 1.85 puan ortalaması tutturdu.

Premier Lig ve Manchester United deneyimi

Solskjaer, 2014 yılında Cardiff City’de Premier Lig deneyimi yaşadı ancak takım küme düştü. 2018 yılında ise Manchester United’ın başına geçti. Geçici görevle başladığı kariyerinde, 19 maçta 14 galibiyet elde ederek dikkat çekti. Ardından kalıcı teknik direktör olarak 149 maçta 78 galibiyet ve 1.70 puan ortalaması yakaladı.

Beşiktaş’ta yeni dönem

Beşiktaş’ın resmi sosyal medya hesaplarından duyurduğu "Ole, Ole, Ole." mesajı taraftarlar arasında büyük heyecan uyandırdı. Solskjaer’in Beşiktaş-Samsunspor maçını tribünden takip etmesi, ardından Athletic Bilbao karşılaşmasında takımın başında olması bekleniyor.

Beşiktaş yönetimi, Norveçli teknik adamla yeni bir döneme adım atarken, Süper Lig’de ve Avrupa’da büyük hedefler peşinde koşmayı amaçlıyor.