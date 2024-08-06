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Jandarma ekipleri, şahsın izini sürerek Sandıklı ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda B.D.’yi yakaladı ve gözaltına aldı. Şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan B.D., cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan detaylı incelemelerde, B.D. isimli şahsın hırsızlık suçundan arandığı ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Afyonkarahisar’da, hırsızlık suçundan aranan ve 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin başarılı operasyon u sonucu yakalandı.

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