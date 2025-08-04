AYDIN – Bozdoğan'da Jandarmadan Siber Dolandırıcılığa Karşı Uyarı

Aydın Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, son günlerde artış gösteren siber suçlara karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen bilgilendirme faaliyetlerinde, ilçede yaşayan vatandaşlara; internet, sosyal medya ve telefon yoluyla kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak ziynet eşyası, döviz ve para talep eden dolandırıcılara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Ayrıca, sahte ilanlar üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine karşı da vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı. Bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaları gerektiği hatırlatıldı.

Jandarma ekipleri, bilgilendirme kapsamında vatandaşlara el broşürleri de dağıttı.